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Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı
25.08.2022 08:55

OTOMATİK OYNAT

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Esenler TEM bağlantı yolundan Edirne istikametine giden otomobil, bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Ağaca çarparak duran araçta 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 02.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 31 ADU 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan dört kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan iki kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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