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Erzurum'da tırla çarpışan kamyonetin içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da tırla çarpışan kamyonetin içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
23.06.2022 12:51

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Erzurum'da kamyonet, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün Erzurum-Tortum karayolu üzerindeki Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tortum’dan Erzurum istikametine gelen Faruk Beyazbulut idaresindeki 25 FY 782 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen Emre G. yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı tırla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ve yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Beyazbulut ve Özdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için Tortum Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır sürücüsü Emre G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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