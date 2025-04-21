PODCAST CANLI YAYIN
Erzurum’da ters yöne giren cip otomobile çarptı: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Erzurum’da ters yöne giren cip otomobile çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.04.2025 20:13:59

Erzurum çevre yolunda ters yöne giren cip, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Erzurum çevre yolunda Yeni Otogar Yolu'nda meydana gelen kazada, A.Ö.B. yönetimindeki 25 AEC 710 plakalı cip, refüje çıkıp karşı şeride geçerek M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Düzce’de yaya geçidindeki kaza kamerada: 2 yaralı
21.04.2025Pazartesi
Mardin’de ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı!
21.04.2025Pazartesi
Rize’de kardeş kavgası kanlı bitti!
21.04.2025Pazartesi
Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
21.04.2025Pazartesi
Meriç Nehri’nde trajik son: 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
21.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş... 01:37
Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar!
20.04.2025Pazar
Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı 01:23
Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
21.04.2025Pazartesi
Yozgat’taki Ocağımız battı geçinemiyoruz tiyatrosu çöktü! CHP’li Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı 00:21
CHP Yozgat'ta yalan ekti iftira biçti!
21.04.2025Pazartesi
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi 00:55
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi
20.04.2025Pazar
CANLI YAYIN