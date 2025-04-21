Erzurum’da ters yöne giren cip otomobile çarptı: 2 yaralı

Erzurum çevre yolunda Yeni Otogar Yolu'nda meydana gelen kazada, A.Ö.B. yönetimindeki 25 AEC 710 plakalı cip, refüje çıkıp karşı şeride geçerek M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.