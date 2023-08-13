Akşam saat 20.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Beypınarı Sokak'ta bulunan ahırda yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarıya çıkarmak için seferber olan sahipleri, itfaiye ekipleriyle yangına müdahale etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bir saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi.

Ahır sahibi Ömer Sarıgül, yangından hemen sonra ahıra girerek yoğun duman altında hayvanları dışarıya çıkardığını söyledi. Yangının ahırın yanında bulunan ot yığınlarına sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, 1 at ve 1 kedi yangın büyümeden ahırdan çıkarıldı.