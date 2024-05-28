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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 19:34 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 19:34

Erzurum'da kaza! Kavşakta çarpışan iki araçtan dram çıktı: 3 ölü, 5 yaralı! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı!

Erzurum Aziziye'de meydana gelen feci kaza, 3 can aldı, 5 kişi yaralandı. Kavşakta çarpışan iki araçtan dram çıktı. Detaylar ve olay yerinden ilk görüntüler videomuzda

Erzurum'da meydana gelen ve iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 geçişinde Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kaza yerine hemen 112 unsurları, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk değerlendirmelerde Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serap K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralılardan Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

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