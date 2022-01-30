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Erzurum’da karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
30.01.2022 16:28

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Erzurum’da tartıştığı karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak ölen Adem Yüzbey son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün Pasinler ilçesine bağlı Otlukkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Yüzbey'e (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı. Eşi Arzu Yüzbey ise gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi. Adem Yüzbey bugün öğle namazına müteakip Otlukkapı Mahalle Caminde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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