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Erzurum’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
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Erzurum’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 22:41

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Mete M.'nin idaresindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari araç ile Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Aliravi Caddesi'ndeki kavşakta Kadir Ç. idaresindeki 27 ALK 09 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda ağır hasarlar oluştu ve olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişi, ambülanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Üniversites Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

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