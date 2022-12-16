Erzurum’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızı, polis ekipleri evinin alt katından ki balkona inmeye çalışırken yakaladı. İtfaiye merdiveni ile çıkılan balkonda hırsız, kaçacak yeri kalmayınca yakayı ele verdi.

Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına hükümlü Hüseyin M. ‘yi yakalamak için polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şahsın ikamet ettiği eve giden polisler kapıyı açan olmayınca arama kararı çıkararak eve girdi. İkamete girileceği esnada Hüseyin M. apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonundan 3. katın balkonuna indiğinin görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, itfaiye aracılığıyla balkona çıkarak hırsız Hüseyin M.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin ardından tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.