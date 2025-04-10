Erzurum’da freni tutmayan kamyonet dehşet saçtı: 6 aracı biçti, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:45:57

Taner B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kapalı kasa kamyonet, Aziziye ilçesi istikametine seyir halindeyken Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu 4 araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, durmaksızın yaklaşık 2 kilometre daha ilerleyerek Kazımkarabekir Stadyumu önündeki kavşakta bu kez ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Kamyonet ancak yaklaşık 200 metre sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle bölgede adeta can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda ise ciddi maddi hasar oluştu.

Feci kaza, güzergâhtaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin büyük bir hızla araçlara çarptığı ve ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar dikkat çekti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, araç sahiplerine bakım kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.