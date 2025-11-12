Erzurum'da freni boşalan kamyon dehşeti: 3 araç birbirine girdi! 2 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlar birbirine girerken çevrede büyük panik yaşandı.

FREN BOŞALDI ORTALIK KARIŞTI

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Otogardan şehir merkezi yönüne ilerleyen Selçuk İlhan yönetimindeki 25 AGC 087 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalınca önünde seyreden Ömer Demirtaş'ın kullandığı 25 ACA 796 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, ETÜ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ali Rıza Yıldırım idaresindeki 25 AEK 386 plakalı başka bir araca çarptı. Kamyon, yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ve kamyon şoförü Selçuk İlhan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Kazada yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ali Rıza Yıldırım, "Işıkta bekliyordum, arkadan gelen araçlar birbirine vurdu. Sonra gelip bana çarptı. Otomobil kamyonla benim aramda kaldı" dedi.

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası yola savrulan araç parçaları belediye ekiplerince temizlenirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.