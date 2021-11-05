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Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklandı

Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklandı
05.11.2021 15:49
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde meydana gelen 33 farklı suç aydınlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet, silahla tehdit, kundaklama, işyerinden, kamu kurumundan, evden ve açıktan hırsızlık suçlarından 33 olay aydınlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla olaylara karışan 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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