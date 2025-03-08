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Erzurum’da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti
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Erzurum'da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 23:02

Erzurum'un Çat ilçesinde bir evde çıkan yangında, eski muhtar hayatını kaybetti. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaşeyh Mahallesi'nin eski muhtarı Ahmet Aktaş'ın (80) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yatalak hasta Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı evin çevresinde Aktaş'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bu arada yangında diğer aile üyelerinin evde olmadığı belirtildi. Öte yandan, Çat Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında, "Uzun yıllar Karaşeyh eski mahalle muhtarlık görevini yürüten Ahmet Aktaş'ın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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