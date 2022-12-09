Haberler Yaşam Videoları Erzurum'da bir eczane ve 3 depodan hırsızlık olayları polisin sıkı takibi sonucu çözüldü.

Erzurum'da bir eczane ve 3 depodan hırsızlık olayları polisin sıkı takibi sonucu çözüldü.

Erzurum'da bir eczane ve 3 depodan hırsızlık olayları polisin sıkı takibi sonucu çözüldü.
09.12.2022 12:24

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:59
Tartıştığı annesinin boğazına...
Yaşam 00:19
Bursa’da tehlikeli taşımacılık...
Yaşam 01:47
Liseli öğrenciler futsal...
Yaşam 00:45
Şişli'de durdurulan şüpheli...
Yaşam 02:07
Kamyonun altında kalan kişi...
Yaşam 01:39
Afyonkarahisar’da Lastik...
Yaşam 01:55
Pitbullu saldırganlara ateş...
Yaşam 00:33
Konya’da korkunç kaza!
Yaşam 02:03
Gaziantep'te kamyonetten feci...
Yaşam 02:17
TEM'de korku dolu anlar!
Yaşam 01:49
21 lise öğrencisi zehirlenme...
Yaşam 04:51
Oğlunun sanılan mezar taşı...

Erzurum’da bir eczane ve 3 depodan hırsızlık olayları polisin sıkı takibi sonucu çözüldü. 32 kameradaki 102 saatlik görüntüleri inceleyen polis, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesinde bir eczane ve 3 binanın depo kısımlarından gece özel reçeteli ilaçlar ve ilaç yapımında kullanılan ekipman, bisiklet, kol saati, hilti ve muhtelif malzemelerin çalınması ile ilgili olarak çalışma başlattı. 32 kameradaki 102 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışma neticesinde şüphelilerin kimliğini belirledi. İş yerinden, otodan ve evden hırsızlıktan çok sayıda kayıtları bulunan Şahin D. ve Cihangir B., Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli, 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA