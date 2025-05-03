PODCAST CANLI YAYIN
Erzurum Palandöken’de otomobil dereye düştü: 3 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Erzurum Palandöken’de otomobil dereye düştü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 3.05.2025 01:19:52 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 01:22:39

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolunda kontrolden çıkan otomobil, 5 metreden dereye düşerek ters döndü. Araçtan çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolunda, saat 21.15 sıralarında, Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düştü ve ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B. kısa sürede araçtan çıkarılırken , ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu halatlarla bağlanarak yukarıya çekildi.

Trafik polislerine kazayı anlatan Furkan K., aracının eski olduğunu ve farlarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm, meğerse orası yol değilmiş" dedi.

Kazayı gören mahalle sakini Abdulkerim Çelik, traktörle aşağıdan geldiğini ve kazanın virajın alınamaması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Karaman'da kavşakta hafif ticari araçlar çarpıştı! 2 yaralı
03.05.2025Cumartesi
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı! Yaralılar var
02.05.2025Cuma
Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı
02.05.2025Cuma
Amasya’da motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı
02.05.2025Cuma
Malatya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
02.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı! 00:50
Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı!
02.05.2025Cuma
Ankara Keçiören’de ters yön kazası: 2’si çocuk 5 yaralı 00:30
Ankara Keçiören’de ters yön kazası: 2’si çocuk 5 yaralı
01.05.2025Perşembe
CHP otobüsüyle polise saldırı anı kamerada 00:30
CHP otobüsüyle polise saldırı anı kamerada
02.05.2025Cuma
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında 06:54
CHP'li Adnan Beker'in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı A Haber'de
02.05.2025Cuma
CANLI YAYIN