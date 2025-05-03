Erzurum Palandöken’de otomobil dereye düştü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 3.05.2025 01:19:52 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 01:22:39

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolunda, saat 21.15 sıralarında, Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düştü ve ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B. kısa sürede araçtan çıkarılırken , ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu halatlarla bağlanarak yukarıya çekildi.

Trafik polislerine kazayı anlatan Furkan K., aracının eski olduğunu ve farlarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm, meğerse orası yol değilmiş" dedi.

Kazayı gören mahalle sakini Abdulkerim Çelik, traktörle aşağıdan geldiğini ve kazanın virajın alınamaması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.