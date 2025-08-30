Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Bursa İnegöl’de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Olay sonrası bölgede yapılan incelemelerde 8 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Oğuzhan Gür'ü Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Oğuzhan Ö., husumetli olduğu Oğuzhan Gür'ün bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.