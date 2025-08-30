PODCAST CANLI YAYIN

Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu; polis kaçan zanlıyı arıyor.

SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Oğuzhan Ö., husumetli olduğu Oğuzhan Gür'ün bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Oğuzhan Gür'ü Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrası bölgede yapılan incelemelerde 8 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

