PODCAST CANLI YAYIN

Erzurum Aşkale'de nehre uçan otomobilden nehre düşen kızı arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde köprüden Karasu Nehri’ne uçan otomobilden düşen İlknur S. için AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN NEHRE UÇTU

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yapımı süren köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.

GENÇ KADIN YARALI KURTARILDI

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gümüşseren mevkisinde gerçekleşti. Eray D. yönetimindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, köprü inşaatı alanında kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne düştü. Bölgede çalışan işçiler, otomobilde bulunan Nazlı K.'yi yaralı olarak kurtardı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Eray D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAYBOLAN GENÇ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Otomobilden suya düşen İlknur S. için AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçlar demir çubuklarla suyun dibini tararken, dron ile havadan arama çalışmaları yürütülüyor.

Bunlar da Var

Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle