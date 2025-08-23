Erzurum-Aşkale yolunda kaza: Otomobil refüje düştü! 2 yaralı
Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje düşerek ağır hasar aldı. Araçtaki iki kişi hafif yaralandı.
ERZURUM-AŞKALE YOLUNDA KAZA: ARAÇ REFÜJE DÜŞTÜ
Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kontrolündeki otomobil, orta refüjdeki boşluğa düştü.
ARAÇTA AĞIR HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, araçta ağır hasar meydana geldi.
İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.