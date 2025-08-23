Erzurum-Aşkale yolunda kaza: Otomobil refüje düştü! 2 yaralı

Samsun’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZURUM-AŞKALE YOLUNDA KAZA: ARAÇ REFÜJE DÜŞTÜ Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kontrolündeki otomobil, orta refüjdeki boşluğa düştü.