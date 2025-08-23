PODCAST CANLI YAYIN

Erzurum-Aşkale yolunda kaza: Otomobil refüje düştü! 2 yaralı

Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje düşerek ağır hasar aldı. Araçtaki iki kişi hafif yaralandı.

Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kontrolündeki otomobil, orta refüjdeki boşluğa düştü.

ARAÇTA AĞIR HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, araçta ağır hasar meydana geldi.

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

