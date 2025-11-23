Erzincan’da otomobilin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı: İşte o anlar!

PODCAST CANLI YAYIN
Erzincan’da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu yeni çevre yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagajda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü A.E.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

