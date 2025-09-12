PODCAST CANLI YAYIN

Erzincan’da düğün yemeği zehirledi: 92 kişi hastanelik oldu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak Beldesi’nde düğünde ikram edilen tavuk döner ve pilavdan yiyen 10’u çocuk 92 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 92 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçede açık havada gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere tavuk döner ve pilav ikram edildi. Yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı.

Aralarında 10 çocuğun da bulunduğu toplam 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir kısmı kendi araçlarıyla, bir kısmı ise ambulanslarla hastanelere getirilen vatandaşlara müdahalede bulunuldu.

Tedavisi tamamlanan çoğu davetli taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle