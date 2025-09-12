Erzincan’da düğün yemeği zehirledi: 92 kişi hastanelik oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 92 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçede açık havada gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere tavuk döner ve pilav ikram edildi. Yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı.

Aralarında 10 çocuğun da bulunduğu toplam 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir kısmı kendi araçlarıyla, bir kısmı ise ambulanslarla hastanelere getirilen vatandaşlara müdahalede bulunuldu.

Tedavisi tamamlanan çoğu davetli taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.