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Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı
04.07.2023 09:16

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Erzincan’da düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi, Geçit Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün merasimi sonrası oluşturulan konvoy seyir halindeyken zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 7 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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