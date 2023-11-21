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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:16 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 11:28

Erzincan'da Dev Turna Sürprizi: Karasu Nehri'nde 110 Kilo Fırat Turnası Yakalandı! - Olayın En Çarpıcı Görüntüleri!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde balıkçılık yapan Erdoğan Mercan, 40 yıllık kariyerinde unutulmaz bir anıya imza attı. Karasu Nehri'nde oltasına takılan devasa 110 kiloluk Fırat turnası, bölgedeki vatandaşları büyüledi. Balıkçının tezgahında sergilenen dev turna, 1.5 metre uzunluğuyla adeta bir devin karaya çıkışını andırıyor. Şehir sakinleri, bu olağanüstü balığı görmek için sıraya girdi. Balıkçı Erdoğan Mercan, turna balığını yakalamanın ne kadar zor olduğunu belirtirken, bu dev balığı 250 liradan satışa sunduğunu açıkladı. Şehirde bir ilk olan bu dev turna, fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Mercan, "Bu balık herkesin kıskanacağı cinsten!" dedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Karasu Nehri'nde bir balıkçının oltasına 110 kiloluk Fırat turnası balığı takıldı.

Erzincan'da yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, Kemaliye'den de geçen Karasu Nehri'nde balık avlamaya gitti. Mercan, burada avladığı dev turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 110 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Balıkçı Erdoğan Mercan konuşmasında, turna balığını yakalamanın zor olduğunu, yakaladığı balığın kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirterek, "Öyle herkesin yakalaması mümkün değil. Bu balık 100-110 kilo civarında. Kırmızı etten ucuza satıyoruz. Et 400 lira, bu balık 250 lira" dedi.

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