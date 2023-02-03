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Erzincan'da bulunan Girlevik şelalesi'nin kartpostallık kış manzarası havadan görüntülendi

Erzincan'da bulunan Girlevik şelalesi'nin kartpostallık kış manzarası havadan görüntülendi
03.02.2023 10:08

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Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor.

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