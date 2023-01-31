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Erzincan Otogarı içerisinde ipte asılı halde bulunan genç adam hastaneye kaldırıldı.

Erzincan Otogarı içerisinde ipte asılı halde bulunan genç adam hastaneye kaldırıldı.
31.01.2023 01:01

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Hastanede genç adamın yaşama tutunabilmesi için doktorların çabası sürüyor. Olay, bugün saat 20. 15 sıralarında Erzincan Otogar içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda çalıştığı belirtilen 32 yaşındaki C.O.Ö., iple kendini astı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar otogarda görevli polis ve 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle genç adam ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbi durduğu belirtilen genci hayata döndürebilmek için hastanede doktorların müdahalesi sürüyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri otogar içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

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