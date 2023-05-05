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Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü'nde ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü'nde ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
05.05.2023 09:51

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Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü'nde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay, Erzincan - Çağlayan yolu üzerinde bulunan Yalınca Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ahırdan dumanlar yükselmeye başladı. Ahır sahibi ve köylülerin çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine Altınbaşak İtfaiyesi ile birlikte kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

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