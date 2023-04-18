Erzincan Kemaliye'de yağışlarda çökme meydana gelen taş yolda ulaşım sağlanamıyor

Erzincan'da, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki taş yol, 15 Mart'ta etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Dilli Deresi'nin debisinin artması sonucu ulaşıma kapandı. Sular taş yolu ikiye bölerek Kemaliye- Divriği arasındaki bağlantıyı da kopardı. Yöre halkı, halen ulaşıma kapalı olan yolun yeniden açılması için yetkililerden yardım istedi.

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'de inşasına başlanan taş yol, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışmayla, devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen taş yol, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı. Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyordu.

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak belirlenen taş yolun, Çin'deki dünyaca ünlü 'Guoliang Tüneli' olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan taş yolun yanı sıra Karanlık Kanyon'da 'Base Jamp' ve 'Wingsuit' atlayışları da gerçekleştiriliyor.