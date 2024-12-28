Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 11:03

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: "4 YARALIMIZ VAR"



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.