Erzincan depreminde 187 saat sonra kurtarılan Nurcan Eraslan Arslan: Kimse umudunu yitirmesin

Küçük İdil depremden 58 saat sonra kurtarıldı. Yıllar önce 653 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 6.8 şidddetindeki 1992 Erzincan depreminin mucize kurtuluş kahramanı Arslan, İzmir depremini de Buca’daki evinde yaşadı. Erzincan'ın sembol fotoğraflarından biri olan Arslan, "Sabırla bekleyelim. Eminim yeni kurtarılanlar olacaktır" dedi ve İzmir'den bir mucize haberi daha geldi.