Erzincan depreminde 187 saat sonra kurtarılan Nurcan Eraslan Arslan: Kimse umudunu yitirmesin

Küçük İdil depremden 58 saat sonra kurtarıldı. Yıllar önce 653 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 6.8 şidddetindeki 1992 Erzincan depreminin mucize kurtuluş kahramanı Arslan, İzmir depremini de Buca’daki evinde yaşadı. Erzincan'ın sembol fotoğraflarından biri olan Arslan, "Sabırla bekleyelim. Eminim yeni kurtarılanlar olacaktır" dedi ve İzmir'den bir mucize haberi daha geldi.
Erzincan depreminde enkaz altında 8 gün kalan ve sağ çıkarak Erzincan depreminin sembol ismi olan Nurcan Eraslan Arslan "Kimse ümidini kaybetmesin" dedi. Ve Türkiye'yi sevindiren son dakika gelişmesi depremin 58. saatinde Bayraklı'da İdil'in kurtarılması ile geldi. Tarihe geçen bir isim olan ve biri enkaz altında 8 gün olmak üzere yaşadığı 2 büyük depremi anlatan Arslan enkaz altında gündüz geceye dair hiçbir fikrinin kalmadığını aktardı. İşte Türkiye'yi kahreden İzmir depreminin ardından Erzincan' depreminin sembol isminden depreme dair çarpıcı notlar;
İşte 92'deki depremde Arslan'ın kurtarıldığı an...
AKLIMIZA ERZİNCAN DEPREMİ GELDİ
Türkiye'de en uzun süre enkaz altında kalarak sağ çıkarılan kişi olan Nurcan Eraslan Arslan, İzmir depremi sonrası duygularını anlattı. Şu an İzmir Buca'da bir apartmanın birinci katında yaşayan Arslan "Çocuklarımla dışarı çıktık ve bir süre apartmanımızda oturduk. Evimizde çatlak olmadığı için gece geri döndük. Ama çok korktuk ve aklıma 1992 Erzincan depremi geldi" dedi.
187 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKTIM
Arslan şu sözlerle anlattı: Ben 653 vatandaşımızın öldüğü Erzincan depreminde 187 saat enkaz altında karanlıkta aç susuz bekledim. Yağmur suyu ve idrarımı içtiğim yazılmıştı. Bunlar doğru değil. Hareket edemiyorum ki nasıl su içeyim.
BİRKAÇ GÜN BİLİNÇSİZDİM, GECE VE GÜNDÜZ YOKTU
İlk birkaç gün bilincim kaplıydı. Gece ve gündüzün ayrımını bile yapamıyor insan. Sadece dışarıdaki seslerden gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Tabii ki bu kolay değil.
KİMSE UMUDUNU YİTİRMESİN, HER AN MÜJDELİ HABERLER GELEBİLİR
Ancak kimse umudunu yitirmesin. Sabırla bekleyişinizi sürdürün. İnanıyorum ki mutlaka enkaz altından yeni çıkarılanlar olacaktır. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Bol bol dua edin.