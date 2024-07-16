İstanbul Beylikdüzü'nde 20 gün boyunca kayıp olan ve temizlik için evine gittiği kişi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrıldığı belirlenen Erva Raziye Asar'ın (23) ölümüyle ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı.

SORGUYA ALINDI

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; genç kızın izini sürdü. En son girdiği evden bir daha çıkmadığını tespit eden ekipler, son görüştüğü kişi olan Fethi Dağlı'yı (43) sorguya aldı. Dağlı, "Benim eve geldi kahvaltı yaptık gitti" dedi.





Polisin incelemeye aldığı ev, genç kızın izinin kaybolduğu ev çıkınca Dağlı gözaltına alındı.



"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Şüpheli Dağlı ifadesinde olayı inkar etse de genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespiti üzerine kan donduran cinayeti anlattı. Genç kız ile internetten evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi.





TUVALETTE PARÇALARA AYIRDI

İddiaya göre; önce cesedi evindeki derin dondurucunun içine koydu, daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile tuvalette cesedi parçalara ayırdı. Cani genç kızın cesedini çöp poşetleriyle birkaç gün boyunca parça parça inşaat alanındaki boşluğa attı. 2007'de işlediği bir cinayetten cezaevine girdiği ve 2021'de çıktığı iddia edilen Katil zanlısı Dağlı'nın adliyeye sevk edildi.





KOD ADI ŞULE!

Elde ettiği yeni bilgilere göre; şüphelinin Şule Gonca adıyla açtığı sahte hesap üzerinden Erva ile iletişime geçtiği tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşanan Erva'nın iş arayışında olmasını fırsat bilen şüpheli, samimiyeti ilerletince "Fethi abim var, evine temizlikçi arıyor" diyerek kızı aslında kendi evine yönlendirdiği belirlendi.





ÇÖP POŞETİ ALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cinayeti işledikten sonra genç kızın telefonundan ailesine "Ben iyiyim, aranmamı kaldırın" diye mesaj attığı belirlenen şüphelinin, genç kızın telefonuyla işe gidip geldiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin cesedi parçalara ayırıp götürmek için çöp poşeti satın aldığı anlara dair görüntüler bulundu.