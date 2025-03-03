SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ergene’de trafik kazası: 3 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Ergene'de trafik kazası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 17:25

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Marmaracık istikametinden Süleymanpaşa istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 34 BMD 890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden K.K. yönetimindeki 59 AHK 559 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürüklenen araçlar bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı

SIRADAKİ VİDEO
Samsun’da yol verme kavgası: Ateş açan sürücü tutuklandı
03.03.2025Pazartesi
Adana’da yaya geçidinde feci kaza: 1 ölü
03.03.2025Pazartesi
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var!
03.03.2025Pazartesi
Beylikdüzü’nde trafiği tehlikeye atan sürücüye 14 bin 69 TL idari para cezası
03.03.2025Pazartesi
Bursa'da motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada: 3 yaralı
02.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı! 01:20
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı!
02.03.2025Pazar
Çanakkale’nin Gelibolu’da feci kaza! 37 kişi yaralandı 02:05
Çanakkale'nin Gelibolu'da feci kaza
03.03.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın acılı eşi hastaneden ayrıldı! 01:00
Edip Akbayram'ın acılı eşi hastaneden ayrıldı!
02.03.2025Pazar
Eskişehir’de çimento fabrikasında yangın! Müdahale devam ediyor 01:23
Çimento fabrikasında yangın
03.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN