PODCAST CANLI YAYIN
Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezinden Alacabal Mahallesine seyreden D. Ö. (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakali otomobil, Alacabal Mahallesinden şehir merkezine seyreden İ. K. (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu E. Ö. (18) ile minibüsdeki İ. K. (16), F. K. (45), P. K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle