Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezinden Alacabal Mahallesine seyreden D. Ö. (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakali otomobil, Alacabal Mahallesinden şehir merkezine seyreden İ. K. (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu E. Ö. (18) ile minibüsdeki İ. K. (16), F. K. (45), P. K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.