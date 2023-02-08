Haberler Yaşam Videoları Enkazdan 24 saat sonra 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! İç mimar Rümeysa : "Ben buradan nasıl çıktım

Enkazdan 24 saat sonra 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! İç mimar Rümeysa : "Ben buradan nasıl çıktım

Enkazdan 24 saat sonra 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! İç mimar Rümeysa : "Ben buradan nasıl çıktım
08.02.2023 11:23

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:09
Depremzedeler için toplanan...
Yaşam 01:34
15 aylık Meryem bebek enkazdan...
Yaşam 03:50
29 saat sonra gelen mucize!...
Yaşam 01:43
Hatay’daki deprem anı...
Yaşam 02:04
Hatay’da depremi fırsat bilen...
Yaşam 00:49
"3036 yılına gittim geldim"...
Yaşam 02:29
26 saat sonra gelen mutluluk!
Yaşam 01:49
Amasyalı madenciler deprem...
Yaşam 00:20
Dehşetleri kamerada: Bina...
Yaşam 00:44
TAG Otoyolu'nda korkunç...
Yaşam 00:21
Şanlıurfa’da depremde hasar...
Yaşam 01:31
İzmir’de etkili olan fırtına...

Türkiye depremlerle sarsılan şehirlerine ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Yaşam Videoları

Kahramanmaraş merkezinde bulunan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında sesi gelen 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, ekiplerin 10 saat süren çalışmalarıyla kurtarıldı. Depremden 24 saat sonra kurtarılan Rümeysa'nın ilk sözleri "inanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları binlerce noktada titiz ve hummalı bir şekilde mucize kurtuluşlar için devam ediyor. Bu çalışmaların sürdüğü noktalardan bir tanesi de Kahramanmaraş merkez. Deprem sonrasında olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları şehrin dört bir yanda yıkıma uğrayan noktalarda devam ederken, mucize kurtuluşlar devam ediyor.

SESİ 14. SAATTE DUYULDU
Kahramanmaraş merkezde bulunan 11 katlı Menekşe apartmanının enkazında arama çalışmaları yapan ekipler, 26 yaşındaki İç Mimar Rümeysa Türkkorur'un sesini aldı. Duydukları ses üzerine yoğunlaşan ekipler, 10 saatlik çalışma sonrasında Rümeysa Türkkorur'a ulaştı.

"İNANAMIYORUM, NEREDEN ÇIKTIM BEN?"
Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılan Rümeysa'nın enkazı gördükten sonra söylediği sözler yürekleri dağladı. Rümeysa, enkazdan çıkmasını şaşkınlıkla karşılayarak, "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım ben?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. İlk muayenesi alanda yapılan Rümeysa Türkkorur, tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

SON DAKİKA