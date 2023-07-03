Enkaz kentte bayram tatilinin ardından tekrar iş makinası sesleri yankılanmaya başladı

Depremin vurduğu Hatay’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından hasarlı binaların yıkımları kaldığı yerden devam etmeye başladı, iş makinelerinin sesleri tekrar yankılandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Hatay’da aylardır devam eden hasarlı binaların yıkımına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ara verilmişti. Kurban Bayramı boyunca kent sessizliğe hakim oldu. Kentte yıkımlar, 9 günlük tatilin ardından tekrar başladı. Enkaz kentte alışılmaya başlanan iş makinası sesleri yeniden yükseldi.