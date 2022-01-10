Haberler Yaşam Videoları Engelli vatandaşa polisten yardım eli kamerada

Engelli vatandaşa polisten yardım eli kamerada

Engelli vatandaşa polisten yardım eli kamerada
10.01.2022 11:35

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:14
PKK ölümle tehdit etmişti!...
Ana Sayfa 03:45
Denizde boğulan Rus kadın...
Ana Sayfa 01:31
Bölücü terör örgütü PKK’ya...
Ana Sayfa 01:05
Beşiktaş'ta değnekçi suçüstü...
Ana Sayfa 01:21
Otomobil dereye uçtu 3 kişi...
Ana Sayfa 00:52
Kar geliyor! İstanbul hava...
Ana Sayfa 00:12
ODA TV'nin Atatürk...
Ana Sayfa 02:09
PKK’ya bir darbe daha: 2...
Ana Sayfa 01:53
Yolcu otobüsü köprüde asılı...
Ana Sayfa 02:23
Takla atan lüks otomobilden...
Ana Sayfa 01:36
Hesarek kayak merkezine yoğun...
Ana Sayfa 01:00
Tartıştığı karısını bacağından...

Fatih’te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Görüntüler, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Fatih’te engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Polis memuru engelli şahsı görünce yanına gitti. Polis daha sonra engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Görüntüler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolda kalan engelli bir vatandaşı gideceği yere kadar götüren polis memurunun o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Güvende hissetmeni sağlayacak bir el, mutlaka vardır. İstanbul “ notu ile paylaştı.Yolda kalan engelli bir vatandaşı gideceği yere kadar götüren polis memurunun o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Güvende hissetmeni sağlayacak bir el, mutlaka vardır. İstanbul “ notu ile paylaştı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA