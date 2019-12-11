Özgecan Aslan’ın ailesi, Ordu’da Ceren Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özgecan'ın anne ve babası, Ceren'e kendi evlatları gibi üzüldüklerini belirterek ‘idam’ istedi.
Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan, Ordu'ya giderek Ceren Özdemir'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir'e başsağlığı diledi. Anne Aslan, "Olayı ilk duyduğum andan itibaren çok ağladım. Bizler yaşayan ölüyüz. Bir an önce bu konuya el atılmalı, başka yavruların canı yanmasın. İdamın getirilmesini istiyorum" dedi.
Ceren Özdemir
Özgecan Aslan
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