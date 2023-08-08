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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:45

Eminönü'nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi

Eminönü'nde sivil trafik polisleri yolcu seçen ve kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı. Markette çalışmayı bırakarak taksicilik yapan bir sürücü takıldığı ilk denetimde ceza yedi. Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Nedim Keklik, “Ben zaten bırakacağım bu işi, başlamam bile hataydı” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Sivil trafik polisleri uygulama noktasının 200 metre gerisinde taksileri durdurarak binmek istedi. Polisleri aracına almayan taksi sürücüleri, Eminönü İskelesi önündeki denetim noktasına çekildi. Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve diğer kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı.

Denetimde yolcu seçen 4 taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira, taksimetre açmayan 2 sürücüye bin 979 lira ve korsan taksicilik yapan bir kişiye 20 bin 342 lira ceza kesildi. Yolcu seçen taksi sürücülerin aracı 10 günlüğüne bağlanırken korsan taksicinin aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücülere toplamda 40 bin 556 lira cezai işlem uygulandı.

"BEN ZATEN BIRAKACAĞIM BU İŞİ"

Sivil trafik polislerini aracına almayan taksi şoförü Nedim Keklik, "Ben yolcu almaya gidiyordum. Benim kendi yolcum var. Onunla telefonlaşıyoruz. Durdum. Bana nereye gittiğimi sordu. Yolcu almaya gittiğimi söyledim. Fiyat konuşmadım. Öyle bir şey yapmam. Ben zaten bırakacağım bu işi. Bu iş, iş değil. Başlamam bile hataydı. Markette çalışıyordum" dedi.

"BEN UYGULAMADAN MÜŞTERİYE GİDİYORDUM"

Yolcu seçtiğini için cezai işlem uygulanan Ahmet Tuncay, "Ben uygulamadan müşteriye gidiyordum. Uygulama olduğunu söyledim. Neden ceza yediğimi bilmiyorum. Ben sivil polis olduğunun farkındayım. Kendisine uygulamaya gittiğimi gösterdim. Bazen yolcular rotadan erken yer oluyor" diye konuştu.

"TAKSİM İSTİKAMETİNE GİTSE ALACAKTIM"

Polis memurunu Taksim'e gitmediği için aracına almayan bir taksi şoförü, "Bizim durağımız var. Orada rezerveli müşterilerimiz var. Müşteri el uzattı. Taksime gittiğimi söyledim. 16.00'da rezerveli müşterim var. Yolcuyu almadığımdan dolayı işlem yapılıyor. Trafik duruyordu. Arabamı sağa çekmedim. Taksim istikametine gitse alacaktım. Taksim meydana bırakıp durağa gidecektim. Bu yolcu seçmek değil ki. Esnaf gibi çalışana böyle yapıyorlar. Adamlar 300-500 liraya kafa koparıyorlar. Onlara bir şey demiyorsunuz" dedi.

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