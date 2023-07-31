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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 01:45 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 01:45

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında ABD tarafından son dönemde sıkça gündeme getirilen "uzaylılar" yani (UFO) meselesi ele alındı. Amerika merkezli öne atılan iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Ben de UFO gördüm. Balıkesir'den Denizli'ye kadar bizi takip ettiler" dedi. Ayrıca Karakuş'un 2021 yılında çektiği "esrarengiz" fotoğraflar ilk kez A Haber'de ekranlara getirildi. İşte yaşanan son gelişmeler ve Karakuş'un o açıklamaları…

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