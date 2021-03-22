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Emekli çiftin acı ölümü! Başlarından vurularak...

Emekli çiftin acı ölümü! Başlarından vurularak...
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Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.


'da yaşayan emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi.

AKRABALARI HABER ALAMADI
İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli ve emekli öğretmen eşi çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, ya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Morguna kaldırıldı.

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