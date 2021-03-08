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Emekli albay ABD'ye 1 ton kurutulmuş şeker otu ihraç edecek

Emekli albay ABD'ye 1 ton kurutulmuş şeker otu ihraç edecek
08.03.2021 11:23
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Balıkesir Burhaniye'de yaşayan 71 yaşındaki emekli albat Selahattin Güvenç, ürettiği şeker otunu (stevia) Almanya, Hollanda ve Amerika'ya ihraç ediyor. Önümüzdeki günlerde 1 ton kurutulmuş şeker otunu Amerika'ya göndermeye hazırlanan Güvenç "Şeker otunun özü, her türlü tatlı imalatında kullanılabilecek. Bu sayede diyabetliler de baklava yiyebilecek” dedi.


Emekli albay Selahattin Güvenç, 12 yıl önce Burhaniye'de şeker otu olarak bilinen 'Stevia' yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği fideleri yurtiçinde üreticilere satan Güvenç, kurutulmuş yaprakları ise yurtdışına ihraç ediyor.

Almanya, Hollanda ve Amerika'ya uçakla 100'er kilo kurutulmuş şeker otu yaprağı gönderen Güvenç, şimdilerde ise aldığı 1 ton siparişi, gemiyle Amerika'ya yollayacak. Fransa'dan ise cevap bekliyor.

DİYABETLİLER BAKLAVA YİYEBİLECEK
Şeker otu ekstraktının (özü), artık Türkiye'de üretilip, kullanılmaya başlandığını belirten Selahattin Güvenç, daha çok sahil kesimlerinde stevia bitkisi üretiminin yapıldığını söyledi.

Şeker otunun (stevia) sanayide kullanılmasıyla birlikte diyabet hastalarının da baklava başta olmak üzere her türlü tatlıyı rahatlıkla yiyebileceğini ifade eden Güvenç, "Bu yıl 1 milyon fide üretmeyi planlıyoruz. Türkiye'de üretilen yapraklar Avrupa'da yerini almaya başladı.

Bunun sanayide kullanılması da çok önemli. Türkiye'de birkaç üniversite ve özel teşebbüs ekstraktını çıkarıyor. Avrupa'da alkolle çıkarılırken ülkemizde su ile çıkartmayı başardık. Şuan suyla çıkartılan ekstrakt elimizde var.

Bunu ilk kez baklavada denedik. Çok başarılı. Bundan böyle şeker otu sayesinde diyabetliler de baklava yiyebilecek" diye konuştu.

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