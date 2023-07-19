Eline aldığı bıçakla polis ve jandarmaya zor anlar yaşattı!

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akıl sağlığı yerinde olmadığı öğrenilen E.Y., ESKO İş Hanı'nın önüne gelerek çevredekilerden polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında gören E.Y., elindeki bıçağı boğazına dayadı. Kendisini kaçıracaklarını iddia ederek gelen polislere inanmayan ve "bunlar gerçek polis değil, bunlar onların adamı, beni kaçıracaklar" diyerek bağırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, ekipler uzun süre genci ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü ikna olmayan genç, telefon ile babasıyla konuşmak istedi. Babasıyla konuşan gencin bir süre sonra babasına da "biliyorum sen benim gerçek babam değilsin. Bana oyun yapıyorlar. Çocuğumu almaya çalışıyorlar" diyerek telefonu kapattı.

Boğazına dayadığı bıçakla kendisini keseceğini söyleyen genç, polislerin gerçek olmadığı söyleyerek, jandarmanın gelmesini istedi. Gencin isteği üzerine olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerine de inanmayan genç, "üniforma giydirip getirdiniz. Bunlar gerçek değil. Bana jandarma ekip arabası getirin" dedi.

Boğazına dayadığı bıçakla polis ve jandarma ekiplerine zor anlar yaşatan genç, 2 saatlik uğraşın ardından ikna edilemeyince biber gazı ile müdahale edilerek durduruldu. Ekiplerin müdahalesi ile yakalanan genç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.