Haberler Yaşam Videoları Elektrikli bisiklet ile ticari araç çarpıştı 1 kişi ağır yaralı

Elektrikli bisiklet ile ticari araç çarpıştı 1 kişi ağır yaralı

Elektrikli bisiklet ile ticari araç çarpıştı 1 kişi ağır yaralı
15.11.2021 16:23
Ana Sayfa 00:25
5 aracın karıştığı zincirleme...
Ana Sayfa 00:35
Samsun'da korkutan depo...
Ana Sayfa 00:25
Lunaparkta eğlenmek isterken...
Ana Sayfa 00:44
Ezgi Can Ural kimdir? Hakan...
Ana Sayfa 01:06
Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Ana Sayfa 13:49
İsrailli ajanları aklamak için...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'ın konvoyu...
Ana Sayfa 00:17
Survivor'da sevgili olmayan...
Ana Sayfa 02:59
Sümela'da 360 tonluk kaya...
Ana Sayfa 02:43
Hakan Ural ölümden döndü...
Ana Sayfa 06:20
Zeynep Ergül'den o haber...
Ana Sayfa 04:23
Neslihan Batur cinayetinde...

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile ticari aracın çarpışması çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisikletten yaklaşık 20 metre savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 12.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Volkan O. (39) idaresindeki 35 AGU 418 plakalı Volkswagen marka ticari araç ile, aynı yönde seyir halinde olan İbrahim S. (64) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü ağır yaralanırken, elektrikli bisiklet çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İbramim S., önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA