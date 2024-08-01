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Elektrik tesisatını kontrol etmek için gittiği inşaatta yaşamını yitirdi
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Elektrik tesisatını kontrol etmek için gittiği inşaatta yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:41   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:41

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şelale Mahallesi 21. sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaatın 2'nci katında meydana geldi. Elektrik işiyle uğraşan Vehbi Alabaş, akşam saatlerinde elektrik tesisatını kontrol etmek için inşaata gitti. Alabaş'tan haber alamayan yakınlarının müteahhide ulaşmasının ardından kontrol etmesi için bekçiyi inşaata yolladı. Bekçi, inşaatın 2'nci katında yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaata yönlendirilen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybeden kişinin Vehbi Alabaş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Alabaş'ın cenazesi, otopsisi yapılmak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Alabaş'ın koah hastası olduğu öğrenildi.

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