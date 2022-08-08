Haberler Yaşam Videoları Elektrik akımına kapıldı 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapıldı 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapıldı 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
08.08.2022 16:36

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:30
Heimlich manevrası yine hayat...
Yaşam 02:23
Sahilde kaybolan çocuk 3 saat...
Yaşam 01:47
Fren yerine gaza bastı ikinci...
Yaşam 06:23
Evde beslenen Pitbull...
Yaşam 02:33
Bursa'da aşırı sürat felaketi...
Yaşam 02:34
CHP'yi Muharrem'den dinleyin
Yaşam 02:36
Kazaya karışan ehliyetsiz...
Yaşam 00:33
Kızına uyuşturucu satmak...
Yaşam 00:24
Eski kız arkadaşı bıçakladı
Yaşam 01:31
Sinir krizi geçirdi ortalığı...
Yaşam 01:17
İzmir'de feci kaza: 1 kişi...
Yaşam 01:34
Köprünün korkulukları...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan 46 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA