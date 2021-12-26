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Elazığ’ın Keban ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Elazığ’ın Keban ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
26.12.2021 16:05

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ’ın Keban ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, Keban ilçesi Değirmen Başı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Şengez’e ait 23 BU 171 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Araç yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

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