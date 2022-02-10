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Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan tektonik Sülüklü Göl drone ile görüntülendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan tektonik Sülüklü Göl drone ile görüntülendi
10.02.2022 14:28

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tutan Sülüklü göl, drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan soğuk hava Ağın ilçesinde bir gölün buz tutmasına neden oldu. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Tektonik olan göl, yer altı kaynağından ve dağdan gelen sularla beslenirken, 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişiyor. Göl aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Sülüklü gölün buz tutması kartpostallık bir görüntü oluştururken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

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