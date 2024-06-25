PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:27

Elazığ’daki silahlı saldırıda 2 tutuklama

Olay, önceki gün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada yemek yiyen Kürşat Orhan (17), F.K.D. ve M.Y., husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kürşat Orhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinde 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 2’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Akrobasi hareketleriyle trafiği böyle tehlikeye attı! Motosiklet sürücüsüne 9 bin 325 TL ceza kesildi
25.06.2024Salı
Ankara'da sigara izmaritinden çıkan yangın evin tamamına sıçradı
25.06.2024Salı
Karabük'te eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
25.06.2024Salı
İzmir Kemalpaşa’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor
25.06.2024Salı
Karabük'te otobüsün geçmesini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliği ile kaldırdı
25.06.2024Salı
Bunlar da Var
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 00:48
Manisa gece yarısı sallandı
25.06.2024Salı
Erzurum’da kan donduran olay kamerada: Küçük çocuk aracın altında can verdi 01:04
Küçük çocuk aracın altında can verdi
25.06.2024Salı
AK Parti’de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar... 01:44
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar...
25.06.2024Salı
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek 01:56
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor?
25.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA