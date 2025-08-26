PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'DA ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AL 642 plakalı otomobil ile 23 AC 719 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 23 AL 642 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 23 AAN 400 plakalı kamyonete çarparak durdu. Meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

