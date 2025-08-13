Elazığ’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

ELAZIĞ'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 ES 145 plakalı minibüs, 33 ALB 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, park halindeki 23 AEG 802 ve 06 FA 1277 plakalı otomobillere çarparak refüje çıktı.

Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.