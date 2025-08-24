Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü

TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi. Kaza, Elazığ-Malatya yolu Malatya Caddesi'nde meydana geldi.

MOTOSİKLET AĞAÇLARA ASILI KALDI

F.K. idaresindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki 23 AFT 344 plakalı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ağaçların olduğu bölgede asılı kalırken sürücü Kader Taş ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kader Taş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.