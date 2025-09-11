PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da tartışma kavgaya dönüştü: 1 kişi bıçaklandı

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavga, kanlı bitti. Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle