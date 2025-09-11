Elazığ’da tartışma kavgaya dönüştü: 1 kişi bıçaklandı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavga, kanlı bitti. Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.