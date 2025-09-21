Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ-Malatya Caddesi’ndeki akıllı kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAVŞAKTA KAZA
Elazığ'da sabah saatlerinde Elazığ-Malatya Caddesi Hazar Dağlı Akıllı Kavşağı'nda ticari taksi ile otomobil çarpıştı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 2 kişi için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar dikkat çekti.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.