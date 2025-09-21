PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada

Elazığ-Malatya Caddesi’ndeki akıllı kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA KAZA

Elazığ'da sabah saatlerinde Elazığ-Malatya Caddesi Hazar Dağlı Akıllı Kavşağı'nda ticari taksi ile otomobil çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 2 kişi için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar dikkat çekti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

